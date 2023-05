Gazzetta – Kim verso la Premier | il Napoli e la clausola | le trattative

(Di domenica 14 maggio 2023) 2023-05-09 08:01:36 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: Sul difensore le due Manchester e il Chelsea: ill’ha pagato 18 milioni, ora potrebbe ricavarci quasi il triplo Tra mille colori della festa dimettiamoci anche il nuovo colpo d’occhio dei capelli del sudcoreano Kim: un azzurro che guarda al cielo. Come la sua stagione da applausi. E fatalmente il destro, arrivato in estate dopo il braccio di ferro con il Rennes, sta conquistando i titoli della stampa inglese, visto che proprio laè ingolosita da quellaper cui ilpuò essere salutato con una cinquantina di milioni di euro. Valore triplicato — In pratica il“rischia” di triplicare il suo investimento, visto ...

...tra le due squadre in Serie A è il match di andata giocato a Napoli lo scorso 21 agosto conclusosi con un rotondo 4 - 0 in favore dei partenopei (doppietta di Kvaratskhelia e reti di Osimhen e). ...DEAD LINE Di conseguenza il matrimonio tra lo United epotrebbe celebrarsi a stretto giro e questo perché appunto c'è un periodo entro il quale bisognerà definire la situazione in un senso o ...Continua PAULO DYBALA (12 - 20 milioni)MIN - JAE (50 milioni) GONZALO HIGUAIN (90 milioni) MAURO ICARDI (110 milioni) LAUTARO MARTINEZ (111 milioni) RAFAEL LEAO (170 milioni) 12 maggio 2023

Kim nel mirino dello United. E il Napoli ha tre nomi per sostituirlo La Gazzetta dello Sport

Ieri sera è andato in scena l'incontro tra Aurelio de Laurentiis e Luciano Spalletti. Un faccia a faccia necessario dopo che il presidente aveva formalmente esercitato l'opzione unilaterale per prolun ...