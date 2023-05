(Di domenica 14 maggio 2023) Riprese aeree mostrano le macerie e i detriti dipalestinesidaglisulla Striscia di. Un cessate il fuoco e' in vigore domenica nella Striscia di, ...

Riprese aeree mostrano le macerie e i detriti dipalestinesi distrutte dagli attacchi aerei israeliani sulla Striscia di. Un cessate il fuoco e' in vigore domenica nella Striscia di, riportando le persone nelle strade dopo che cinque ......di. Nel corso dei cinque giorni dell'operazione militare israeliana 'Scudo e freccia', la Jihad islamica ha perduto sei dei suoi più alti dirigenti militari, ha visto distrutte le loro, ...... ha visto distrutte le loro, numerose postazioni di fuoco e non è riuscita a coinvolgere nel ... in particolare Hamas, il gruppo estremista islamico che governa la Striscia di. Secondo l'...

Gaza, case distrutte dopo giorni di attacchi aerei israeliani - Mondo Agenzia ANSA

Le dichiarazioni emerse dopo il cessate il fuoco accordato tra Israele e Gaza dopo cinque giorni di attacchi reciproci ferocissimi.(LaPresse) Gli abitanti di Gaza hanno esaminato i danni alle loro case dopo i raid dell'aviazione israeliana, scattati in rappresaglia per i lanci ...