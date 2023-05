Galliani | 'Sarri si giocò la panchina del Milan per una frase su Berlusconi'

Nell'estate del 2015, prima di approdare al Napoli, Mauriziofu vicino alla panchina del Milan:svela un curioso retroscenaNella giornata di Monza - Napoli, emerge un curioso retroscena sul mancato approdo di Mauriziosulla panchina del ...RETROSCENA - Il dirigente ora del Monza ma storico ex Milan ha spiegato che nel 2015 il Diavolo stava pensando ama che una frase detta dal mister fece saltare tutto.ha rivelato: "...Nel libroaccenna anche al mancato ingaggio di: " Cambiai idea quando lessi che aveva dichiarato: Renzi è addirittura peggio di Berlusconi . Così prendemmo Mihajlovic". Racconta di ...

Prima di Monza-Napoli, Adriano Galliani si è concesso al Corriere della Sera per una lunga intervista. Tra aneddoti su Sacchi, Mihajlovic e gli anni d’oro al Milan, le parole dell’ad si sono concentra ...“Quando rischiai di morire di Covid, in un prefabbricato senza finestre, Berlusconi telefonava al San Raffaele ogni giorno per avere mie notizie”. Adriano Galliani si racconta ad Aldo Cazzullo in un’i ...