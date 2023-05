Galliani | il ricordo con Berlusconi | “Rischiai di morire di Covid | mi chiamava tutti i giorni”

Leggi su tpi

(Di domenica 14 maggio 2023) “Quandodidi, in un prefabbricato senza finestre,telefonava al San Raffaele ogni giorno per avere mie notizie”. Adrianosi racconta ad Aldo Cazzullo in un’intervista per il Corriere della Sera. Amico didagli anni 70, amministratore delegato del Milan per più di 30 anni e adesso ad del Monza, a 78 anniancora respira calcio. Una passione che emerge fin dal suo primo: “Ho sei anni e rubo la Gazzetta dello Sport all’autista di un camion dell’azienda di mia mamma”, confida. “Ho imparato a leggere sulla Rosea”. Prima ancora del Milan, la sua passione è sempre stata il Monza, che andava a vedere con la madre. “Aveva un’azienda che trasportava collettame, si diceva così, sulla rotta ...