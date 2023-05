Gabriella Pession a FQMagazine | “Oggi pullulano tiktoker | c’è tanta approssimazione che mi mette paura” E ricorda Lina Wertmüller

(Di domenica 14 maggio 2023) Quando il talento e la consapevolezza si incontrano, nascono piccoli-grandi gioielli. Ne sa qualcosa, artista poliedrica: attrice, scrittrice, sceneggiatrice, produttrice. Ma soprattutto donna curiosa, vulcano di idee ed energie. Al’attrice ha raccontato i suoi nuovi progetti in cantiere, si è aperta sulla vita privata e sui motivi del ritorno in Italia, dopo un lungo periodo negli States. “Gli anni a Los Angeles sono stati meravigliosi – ha raccontato-, ho imparato a stare ferma. Ma adesso sono felice di essere tornata in Italia e con un’esperienza meravigliosa che capita poche volte nella vita”. Che bambina era? Sono stata una bambina molto vivace e curiosa. Avendo fatto sport da piccola, avevo questa voglia di affermarmi. Ho coltivato la mia ...

... Anna De Giacomi, Federica Maggi, Filippo Maquignaz, MariaMaquignaz, Eleonora Meynet, Massimiliano Aldo Musso, Palmira Maria Neyroz, Gianni Giuseppe Odisio, Giulia Perruquet, Henry,...... di Anna Pavignano , storica sceneggiatrice di alcuni tra i più celebri film di Troisi e per un periodo sua compagna, una pellicola con protagonisti John Lynch e. Nel solco del ...... Michela Andreozzi, Claudia Pandolfi,ed Antonia Truppo - e il film Netflix Mio fratello, mia sorella , con Claudia Pandolfi ed Alessandro Preziosi. Entro la fine del mese ...

Gabriella Pession e il marito: "È l’unica persona al mondo di cui mi fido ciecamente" TGCOM

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Si avvicina la data delle elezioni comunali di Valtournenche, fissata per domenica 21 maggio prossimo. Le tre liste in corsa sono "Per Valtournenche e il Breuil", "Turismo Territorio Tradizione" e "Vó ...