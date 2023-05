Fumogeni e invasione di campo | partita sospesa dopo 10 minuti

(Di domenica 14 maggio 2023) GRONINGEN ( OLANDA ) - La sfida tra Groningen e Ajax , valevole per la trentaduesima giornata di Eredivisie , è durata appena dieci. La gara tra i padroni di casa, già retrocessi in Eerste ...

Il direttore di gara, Jeroen Manschot , ha sospeso la gara dopo il primo lancio di. Le continue intemperanze sugli spalti dell' Euroborg Stadion , causate dal pubblico di casa deluso per la retrocessione, hanno portato l'arbitro a sospendere nuovamente il match. Succede di tutto allo Stadio Euroborg, nel match tra FC Groningen e Ajax . Il match è stato interrotto a causa di oggetti lanciati in campo, e tifosi che hanno fatto invasione di campo. Nel video si nota chiaramente come un supporter è stato bloccato sul rettangolo di gioco, mentre correva tenendo esposto uno striscione.

La gara di Eredivisie è stata sospesa definitivamente per i disordini causati dai tifosi di casa Fumogeni lanciati in campo, poi l’invasione. E’ successo di tutto nel corso di Groningen-Ajax, valida ...Alla base della protesta degli ultras della squadra di casa è il match della scorsa settimana a Deventer contro il Go Ahead Eagles, che ha sancito l'aritmetica retrocessione ...