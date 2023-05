Frosinone | Grosso | «Un lavoro lungo | futuro? A breve ci incontreremo»

(Di domenica 14 maggio 2023) Le parole di Fabio, allenatore del, sulla promozione raggiunta in Serie A alla Milano Football Week Fabio, tecnico del, ha parlato alla Milano Football Week. Di seguito le sue parole. PROMOZIONE – «È stato un, bello, difficile, l’anno scorso abbiamo disputato un grande campionato secondo me, puntellando sui giovani. Quest’estate abbiamo fatto un grande cambiamento, il direttore ha portato venti giocatori nuovi e la bravura è stata quella di trasferire nello spogliatoio i valori che dovevano essere quelli giusti». SCONTRO DIRETTO CON IL GENOA – «Ieri ho minacciato Alberto (Gilardino, ndr)… No scherzo, ci vogliamo bene e ci siamo abbracciati. Penso che il primato sia stato meritato, aggiungo che ieri ho avuto la sensazione di ...

Le parole di Fabio, allenatore del, sulla promozione raggiunta in Serie A alla Milano Football Week Fabio, tecnico del, ha parlato alla Milano Football Week. Di seguito le sue parole. PROMOZIONE - "È stato un lavoro lungo, bello, difficile, l'anno scorso abbiamo disputato un grande ...Le parole di Fabio, allenatore del, a margine della Milano Football WeekFabioe Alberto Gilardino, due destini incrociati tra Mondiali 2006 e Serie B 2023, protagonisti ... Il primo ha riportato in A il, il secondo il Genoa. "Finito di giocare, ho subito ...

Frosinone, Grosso: "Futuro A breve ci incontreremo. In Serie A bisogna alzare l'asticella" TUTTO mercato WEB

Rien ne va plus. La serie B, almeno in vetta, ha emesso i suoi verdetti inappellabili: Frosinone meritatamente primo in virtù di una superiore costanza di rendimento e Gilardino più bravo di Grosso, ...Fabio Grosso e Alberto Gilardino ... Il primo ha riportato in A il Frosinone, il secondo il Genoa. "Finito di giocare, ho subito potuto fare il corso da Allenatore, poi ho avuto possibilità di ...