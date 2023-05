Francesca Fialdini a rischio | Da Noi A Ruota Libera cancellata? Retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 14 maggio 2023) Che caos in Rai! In attesa dell'insediamento del nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, proseguono le grandi manovre a Viale Mazzini ad opera del Governo di Giorgia Meloni. Pare che uno dei posti più ambiti dei palinsesti Rai 2023/2024 sia il primo pomeriggio di Rai1. Venerdì 30 giugno chiude l'attuale edizione in corso di Oggi è un Altro Giorno. Il programma di Serena Bortone potrebbe non vedere la luce a settembre per una quarta edizione. Le voci si fanno sempre più insistenti su questo aspetto e i nomi delle papabili candidate pure. Le indiscrezioni hanno parlato di Monica Setta al posto della Bortone con una versione quotidiana di Storie di Donne al Bivio, la trasmissione di Rai2 in onda la prossima estate. Pare, però, che la giornalista abbia deciso di rinunciarvi per concentrarsi meglio sugli impegni in corso come Generazione Z, confermato anche per la prossima stagione ...