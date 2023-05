FOTO “Il sorriso dei ragazzi speciali ci ricorda che la vita non è solo fatica” | la nuova pizzata solidale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ildi un ragazzo speciale non ha prezzo. Quelciche lanon èaffanno, rincorsa, dolore e, ma è gioia, è quel qualcosa, quel quid, che quel, di quel ragazzo speciale, ha in più di tutti sorrisi normali del mondo:gioiosa perché”. Le parole del sindaco di Pietradefusi, Nino Musto cristalizzano in pieno il senso e il valore delle Pizzate solidali che sta organizzando l’Associazione di volontariato “Open heart Italia” con l’obiettivo dell’inserimento sociale e lavorativo dei diversamente abili. Sabato si è tenuto il nuovo appuntamento nella sede di Biopizza di Pietradefusi, allargato alla presenza di altri amministratori, come il sindaco di Mercogliano, ...