Foto alle schede elettorali | due persone denunciate nel Napoletano

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È entrato all’interno della cabina elettorale ed ha scattato unaalla scheda. Ma è stato tradito dal singolare rumore dello scatto e quindi non è passato inosservato. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri che hanno bloccato un uomo di 35 anni che poi è stato denunciato. Il fatto è accaduto poco fa a Marano di Napoli, uno dei comuni della provincia partenopea dove è in corso il voto per il sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale e precisamente nel seggiostito nel plesso scolastico Cesina. Per un 35enne è scattata la denuncia: gli immediati accertamenti dei carabinieri hanno permesso di accertare che l’unicascattata fosse quella della scheda elettorale ancora bianca. Sempre a Marano, i carabinieri hanno identificato e denunciato un elettore di 32 anni che si ...

... cosa prevede la legge italiana FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Mondo Mapping ... mette in evidenza il forte squilibrio tra uomini e donne nei nomi datistrade. Sono state ...... il suo soprannome, "Gandhi turco", deriva dalla famosa "Marcia per la Giustizia' del 2017 (in)... se dovesse essere eletto, Klçdarolu ha promesso di mettere finediscriminazioni e ai '...... ci sono espressioni intime e amorose, scambiate con frequenza, ed anche qualche" hot ", che ... Pensi che il tuo partner, messostrette, non potrebbe negare l'evidenza che è apparsa sotto i ...

Foto alle schede elettorali: intervengono i carabinieri NapoliToday

Il fratello Giovanni, in occasione del proprio compleanno, ha rotto il silenzio e ha pubblicato sul proprio profilo una foto insieme a Daniele ...Francesco Totti: vacanze coi figli ma lui non c’è. Le foto stanno facendo il giro del web. Cosa è successo La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi non è più una novità, ma tiene ancora banco ...