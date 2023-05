Formazioni ufficiali Verona-Torino | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentacinquesima giornata di. Gli scaligeri hanno un assoluto bisogno di punti e proveranno a conquistarli davanti ai propri tifosi. Non sarà però una passeggiata contro la corazzata di Juric, reduce dal pareggio contro il Monza e determinata a chiudere al meglio la stagione, magari agguantando l’ottavo posto. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 14 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.