Formazioni ufficiali Monza-Napoli

Ledi Elche - Atletico Madrid, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Liga 2022/2023. I colchoneros sono già certi della qualificazione alla prossima Champions League ma ...Ledi Monza - Napoli, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Entrambe le squadre hanno già raggiunto il proprio obiettivo stagionale, rispettivamente la ...VERONA - TORINOVERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Ngonge, Verdi; Djuric. All. ZaffaroniTORINO (3 - 4 - 2 - 1): ...

Alle 15 ci sono due partite, tra cui Fiorentina-Udinese. Turnover per Italiano, che schiera Cerofolini in porta e Brekalo sull’esterno. Cambi in tutti i ruoli, parte fuori anche Jovic e gioca Kouamé.Allo Stadio Franchi di Firenze per la 35° giornata di campionato si gioca Fiorentina-Udinese. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre. Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, ...