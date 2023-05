Formazioni ufficiali Monza-Napoli | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 14 maggio 2023) Alle 15.00 andrà in scena la 35esima giornata del campionato di Serie A tra. LeDi seguito riportiamo ledi(3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari; Dany Mota, Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marì, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, D’Alessandro, Vignato.(4-3-3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Zerbin. Allenatore: Luciano Spalletti.A disposizione: Meret, Marfella, Kim, Demme, Simeone, Politano, Di Lorenzo, ...

VERONA - TORINO
VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Ngonge, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni
TORINO (3 - 4 - 2 - 1):

Monza-Napoli, le formazioni ufficiali: all'U-Power Stadium, i brianzoli ospitano il Napoli Campione d'Italia e cercano il settimo risultato utile consecutivo.
Alle ore 15:00 scendono in campo Fiorentina e Udinese, rese note le formazioni ufficiali della partita. Eccole di seguito. FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti