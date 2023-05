Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 14 maggio 2023) Alle 15.00 di oggi andrà in scena la sfida valida per la 35esima giornata di Serie A tra. LeDi seguito riportiamo ledella sfida tra(4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Duncan; Ikone, Barak, Brekalo; Kouame.Allenatore: Italiano.(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski.Allenatore: Sottil.

