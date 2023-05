Formazioni ufficiali Bologna-Roma | Serie A 2022 2023

(Di domenica 14 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentacinquesima giornata di. Giallorossi costretti a far fronte a tante assenze, tra cui Rui Patricio e Dybala neppure convocati. Ilinvece ritrova Arnautovic e proverà a mettere in difficoltà gli avversari, stanchi per il recente impegno in Europa League e magari già con la testa alla semifinale di ritorno. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 14 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.

MONZA - NAPOLIMONZA (3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari; Dany Mota, Petagna. All. Palladino. NAPOLI (4 - 3 - ...Calcio di inizio alle ore 15 Indice Cronaca della partita in tempo reale e tabellinoConvocati Arbitro Presentazione del match ProbabiliDove vedere la partita in tv e ...Primo turno per i Playoff del Girone C di Promozione: allo Stadio 'Don Eandi' si affrontano San Sebastiano e Scarnafigi. SEGUI LA DIRETTA DI SAN SEBASTIANO - SCARNAFIGI. LEDI SAN SEBASTIANO - SCARNAFIGI PRIMO TEMPO

Aggiornamenti in diretta Nocerina-Francavilla. La Nocerina ospita il Francavilla per i Play Out del Girone H di Serie D 2022/23.Aggiornamenti in diretta Trapani-Lamezia. Il Trapani ospita il Lamezia per il 1° Turno dei Play Off del Girone I di ...