...così come i forti arrossamenti alle nocche e un cerotto'... Nell'attesa fioccano, sui social e non solo, lesulle cause ... lesulle cause dell'infortunio di, inevitabilmente ......così come i forti arrossamenti alle nocche e un cerotto'... Nell'attesa fioccano, sui social e non solo, lesulle cause ... lesulle cause dell'infortunio di, inevitabilmente ...

Fognini sull’ipotesi ritiro: “Al futuro non ci penso: gli acciacchi non aiutano ma…” Golssip