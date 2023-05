Fognini-Rune oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Fabiose la vedrà contro Holgernel terzo turno degli, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Prosegue il torneo da sogno del ligure, indeciso se scendere in campo o meno alla vigilia e poi capace di sconfiggere due avversari del calibro di Murray e Kecmanovic. Ora l’asticella si alza visto che sulla sua strada troverà un top 10 come, in gran forma e nettamente favorito alla vigilia. L’azzurro potrà però contare sul sostegno del pubblico e tenterà l’impresa, affidandosi al suo tennis che tanto lo ha aiutato negli ultimi giorni.ha vinto l’unico precedente lo scorso anno sul cemento canadese. SEGUI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA E COPERTURA ...