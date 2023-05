Fognini-Rune oggi in tv | ATP Roma 2023 | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Il match più atteso diagli Internazionali d’Italiaè sicuramente quello tra Fabioed Holger. Una sfida che si promette essere decisamente infuocata, non solo per il gioco offerto dai due tennisti, ma anche per il loro carattere. Un match nel quale anche il pubblico potrebbe diventare un fattore, con il nativo di Arma di Taggia che sogna un’altra fantastica magia al Foro Italico. Finora è stato undavvero eccellente a, sicuramente il migliore della stagione. Prima la vittoria contro Andy Murray e poi quella con Miomir Kecmanovic. Soprattutto con il serbo si è visto unstellare, con oltre 40 vincenti e con il pubblico in totale visibilio per il ligure. Chiaramenteparte con i favori del pronostico, con il ...