Fiume Sabato | pulizia con le Associazioni | resta alta l’attenzione per gli scarichi abusivi

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata ecologica organizzata da Legambiente Avellino a contrada Valleverde ad Atripalda, sulle sponde delin collaborazione con il Comune di Atripalda e ledella città del. “Chi ama illo tratta con i guanti“, lo slgan della giornata . “La salvaguardia del nostro ecosistema deve essere una priorità, e siamo proprio noi giovani i primi a doverci impegnare in tal senso“, hanno detto i ragazzi del Forum Giovani Atripalda presenti all’iniziativa. E poi tra leanche Laika “sempre a favore dell’ambiente, confidando in una maggiore civiltà da parte di noi cittadini. Presente anche il dottor Franco Mazza, dell’Associazione “Salviamo la valle del: Le condizioni del ...

'Le condizioni meteorologiche di venerdì enon hanno fermato la diciassettesima edizione ... Oggi è anche la festa della mamma e io vorrei dedicare questorosa che ha attraversato la città ...Atripalda . Veleni nel, Legambiente si mobilita con una giornata di pulizia lungo il corso delnel territorio di Atripalda. Un'area, quella nei pressi dello stadio Valleverde, completamente abbandonata e ...sera all'Enoteca di Chiavazza Symposium Wine training si è svolta la serata dedicata al ...ha scelto dei vini provenienti dalla zona del 'Grave' che va da Udine a Pordenone bagnata dal...

Inquinamento Fiume Sabato, sequestrata azienda sprovvista di autorizzazione AvellinoToday

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...A Firenze, città per antonomasia del Rinascimento, le strade sono strette come i corsetti delle dame del passato, gelose forse di quell’ironia e narcisismo che possiedono solo i fiorentini. Lo raccont ...