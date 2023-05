Fiorentina-Udinese | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 maggio 2023) Prosegue nel weekend il campionato diA giunto alla trentacinquesima giornata di campionato. Sfida nello specifico è, in campo oggi alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola cercano riscatto in campionato dopo la deludente semifinale europea, i bianconeri vogliono dare seguito alla recente vittoria ottenuta cercando di chiudere al meglio il torneo. Ecco le ultime news relative al match con lee latv del match.: il momento delle due squadre Laoccupa attualmente l’ottava posizione in classifica a quota 46 punti. Nelle ultime cinque gare giocate i viola hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e rimediato due sconfitte. La ...