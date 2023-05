Fiorentina-Udinese | litigio tra Bonaventura e Becao a partita finita | entrambi espulsi

(Di domenica 14 maggio 2023) Coda polemica nel finale di. Unamolto combattuta si chiude nel peggiore dei modi con il caos dopo il triplice fischio che porta a un cartellino rosso per Giacomoe per Rodrigo. Il centrocampista dei toscani perde la testa così come il difensore dei friulani edsi mettono a litigare: volano parole grosse e tutti e due vengonodall’arbitro Paterna, che ha dovuto faticare a contenere il capannello dopo il botta e risposta tra i due al Franchi. Staremo a vedere se sono stati presi degli altri provvedimenti. SportFace.

Monza batte Napoli 2 - 0 in un match della 35/a giornata del campionato di Serie A. A segno Mota (18') e Petagna (54'). Nell'altro match in contemporanea tra Fiorentina e Udinese vincono i viola 2 - 0 con gol di Castrovilli (7') e Bonaventura (90'). 14 maggio 2023 I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Fiorentina Udinese. Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Udinese, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Duncan, Castrovilli FLOP: Bijol. Calcio, successi per Monza e Fiorentina. Monza e Fiorentina si aggiudicano le gare delle 15: i brianzoli battono 2 - 0 il Napoli campione d'Italia, i viola superano l'Udinese (altro 2 - 0).

[themoneytizer id=”99064-6] Al termine di Fiorentina-Udinese, vinta dai padroni di casa per 2-0, si è scatenata una rissa fra i giocatori delle due squadre per cui sono stati espulsi Bonaventura per ...Sottil 5: l’Udinese gioca una gara di una povertà tecnica impressionante ... Non fa nulla per vincerla, ma forse neanche per pareggiarla e questa Fiorentina non è che fosse granché.