Fiorentina-Udinese | le probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 maggio 2023) Quest’oggi in campo alle ore 15 la sfida di Serie A tra, ecco leQuest’oggi in campo alle ore 15 la sfida di Serie A tra, ecco le(4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Biraghi, Terzic; Amrabat, Duncan; Kouame, Castrovilli, Saponara; Jovic. All. Italiano(3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil.