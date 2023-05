(Di domenica 14 maggio 2023) La domenica calcistica prosegue con la sfida tra. Le due squadre ormai hanno il solo scopo di finire al meglio il campionato. Tuttavia, entrambe hanno 46 punti al pari di altre tre compagini e, pertanto, oggi vogliono vincere per scavalcare le altre e salire all’ottavo posto. Ecco, di seguito, ledi, gara valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Laè reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Napoli e da quella nella semifinale di andata di Conference League. I viola cercheranno di non pensare al ritorno con il Basilea di giovedì prossimo per tornare al successo che manca da due partite. Il tecnico Italiano deve rinunciare soltanto a Sirigu, indisponibile fino a fine ...

Alle 15 in campo Monza - Napoli e, alle 18 tocca a Bologna - Roma. La domenica si chiude con la sfida delle 20.45: Juventus - Cremonese. Lunedì alle 20.45 Sampdoria - Empoli, ...Le formazioni ufficiali Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali della sfida tra(4 - 2 - 3 - 1): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, ...A questo punto i granata sono a 49, tre in più rispetto a, Bologna e Monza che devono ancora giocare. Un piazzamento, l'ottavo posto, che in caso di esclusione dalle coppe della ...

Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Marvin sa benissimo che l'Udinese non deve deconcentrarsi, soprattutto se vuole puntare ai tre punti finali che non sono assolutamente scontati. La Fiorentina scenderà in campo con una formazione ...Nel prepartita di Fiorentina-Udinese, ai microfoni di DAZN, ha preso parola anche Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese e figlio di Riccardo Sottil. Queste le sue dichiarazioni: ...