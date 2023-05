Fiorentina-Udinese | Castrovilli | “Cerco sempre di dare il massimo in ogni partita”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 14 maggio 2023) In seguito alla bruciante e allo stesso tempo inattesa sconfitta nella semifinale d’andata di Conference League, contro la formazione del Basilea – nonostante il vantaggio iniziale siglato dal brasiliano Arthur Cabral – larialza la testa e si impone con un secco e netto 2-0 contro l’, dopo ben due sconfitte consecutive tra campionato e Conference League. Gara valevole per la 35ª giornata del campionato di Serie A, e decisa dalle splendide reti siglate dal n° 10 della Viola Gaetanoal 7?, e da Giacomo Bonaventura al 92?, poi espulso – non dal campo – per condotta antisportiva dal direttore di gara D. Paterna. Grazie a tale successo ora ladi Vincenzo Italiano – in passato alla guida dello Spezia – ora si ritrova all’8° posto nella classifica generale della Serie A, con ...