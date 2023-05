Fiorentina-Udinese 2-0 | gol di Castrovilli e Bonaventura

(Di domenica 14 maggio 2023) I viola sono ottavi insieme a Torino e Monza a quota 49, friulani con 46 punti Lasconfigge 2-0 l’in un match della 35/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. A decidere la partita in favore dei padroni di casa le reti dial 7? eal 90?. In classifica i viola sono ottavi insieme a Torino e Monza a quota 49, mentre i friulani sono undicesimi insieme al Bologna con 46 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Coda polemica nel finale di Fiorentina-Udinese. Una partita molto combattuta si chiude nel peggiore dei modi con il caos dopo il triplice fischio che porta a un cartellino rosso sia per Giacomo Bonaventura, sia per Rodrigo ... Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Udinese: 'Io cerco di giocare sempre al massimo, poi se arrivano i gol è il massimo. La vittoria ci aiuta a preparare la gara di ...

Al termine della gara persa 2-0 contro la Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil: “Per noi l’ottavo posto sarebbe come vincere lo Scudetto. Nei giudizi ...Nervosismo incredibile al termine del match del Franchi tra Fiorentina e Udinese. Le due squadre sono apparse molto nervose e i protagonisti della rissa sono stati Bonaventura e Pereyra (entrambi ...