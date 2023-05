Fiorentina-Udinese 2-0 | gol di Castrovilli e Bonaventura

AGI - Lavince una sorta di scontro diretto per l'ottavo posto battendo per 2 - 0 l'al termine di una partita che la squadra guidata da Vincenzo Italiano ha il solo torto di non chiudere ...Andrea Sottil, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro laAndrea Sottil, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Abbiamo preso gol dopo sette minuti: ok la bravura dell'avversario ma dovevamo essere più concentrati. ...Leggi anche Verona - Torino 0 - 1, decide la rete di Vlasic2 - 0, gol di Castrovilli e Bonaventura LA PARTITA - In avvio subito pericolosi gli ospiti. Appena muovono il pallone ...

Fiorentina-Udinese 2-0, decidono Castrovilli e Bonaventura Sky Sport

Nervosismo incredibile al termine del match del Franchi tra Fiorentina e Udinese. Le due squadre sono apparse molto nervose e i protagonisti della rissa sono stati Bonaventura e Pereyra (entrambi ...La Fiorentina torna alla vittoria e si prepara al meglio al ritorno della semifinale di Conference League contro il Basilea.