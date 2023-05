Fiorentina-Udinese 2-0 | Castrovilli e Bonaventura decisivi | Italiano può sorridere

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel pomeriggio di domenica 14 maggio alle ore 15:00 si disputa l’incontro valido per la 35° gironata di Serie A tra. I padroni di casa, stabilmente a metà classifica, sono ormai proiettati totalmente ai prossimi impegni di Conference League e Coppa Italia. Anche gli ospiti non hanno più molto da chiede al campionato, avendo raggiunto anzi tempo l’obiettivo salvezza. Arthur Cabral,2-0, il primo tempo Iniziano forte i padroni di casa che sfiorano il gol dopo 7 minuti: una bordata da fuori area di Duncan impatta sulla traversa e fa recriminate i tifosi viola. Sugli sviluppi dell’azione Gaetanoriesce a prendere la ribattuta e porta in vantaggio la. Al 14? Biraghi sfiora il raddoppio, ...

Allo stadio Franchi, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...Monza - Napoli e, si affrontano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie ADopo il lunch match tra Verona e Torino, la domenica della trentacinquesima giornata del campionato di ...Alle 15 sono iniziate Monza - Napoli e, alle 18 tocca a Bologna - Roma. La domenica si chiude con la sfida delle 20.45: Juventus - Cremonese. Lunedì alle 20.45 Sampdoria - Empoli,...

Fiorentina-Udinese 2-0: risultato finale e highlights Virgilio Sport

80' - Nico sbaglia! Brekalo lancia il contropiede e serve l'argentino in area: finta e tiro che però viene ostacolato dalla difesa ospite che si salva ancora. 79' - Palo ...Il suo cross viene poi allontanato da Becao. 62' - Doppio cambio anche per l'Udinese: fuori Zeegelaar ed Ebosele, dentro Arslan e Udogie. 60' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Biraghi e Duncan ...