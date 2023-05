Fiorentina-Udinese 1-0 LIVE | squadre a riposo

(Di domenica 14 maggio 2023) Allo stadio Franchi, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023.

Monza - Napoli e, si affrontano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie ADopo il lunch match tra Verona e Torino, la domenica della trentacinquesima giornata del campionato di ...Alle 15 sono iniziate Monza - Napoli e, alle 18 tocca a Bologna - Roma. La domenica si chiude con la sfida delle 20.45: Juventus - Cremonese. Lunedì alle 20.45 Sampdoria - Empoli,...

Fiorentina vicinissima al secondo gol! 31' - Venuti svirgola malissimo con il destro su un pallone sputato fuori dall'area dalla difesa dell'Udinese. 29' - Milenkovic colpisce male di testa un buon ...35' - Palo clamoroso di Brekalo! Ikoné è bravissimo a lanciare Brekalo in contropiede, l'ex Torino anticipa l'uscita di Silvestri ma colpisce male e a porta ...