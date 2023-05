Fiorentina-Udinese 0-0 LIVE | inizia il match al Franchi!

(Di domenica 14 maggio 2023) Allo stadio Franchi, ilvalido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023.

Alle 15 in campo Monza - Napoli e, alle 18 tocca a Bologna - Roma. La domenica si chiude con la sfida delle 20.45: Juventus - Cremonese. Lunedì alle 20.45 Sampdoria - Empoli, ...Le formazioni ufficiali Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali della sfida tra(4 - 2 - 3 - 1): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, ...A questo punto i granata sono a 49, tre in più rispetto a, Bologna e Monza che devono ancora giocare. Un piazzamento, l'ottavo posto, che in caso di esclusione dalle coppe della ...

Marvin sa benissimo che l'Udinese non deve deconcentrarsi, soprattutto se vuole puntare ai tre punti finali che non sono assolutamente scontati. La Fiorentina scenderà in campo con una formazione ...Nel prepartita di Fiorentina-Udinese, ai microfoni di DAZN, ha preso parola anche Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese e figlio di Riccardo Sottil. Queste le sue dichiarazioni: ...