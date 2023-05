Fiorentina | il Basilea crolla 6-1 alla vigilia della semifinale di ritorno

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilsbanda contro il San Gallo: l’avversariaindi Conference League perde per 6-1 La vittoria contro l’Udinese fa morale per lain vistadidi Conference League. La sconfitta del, fa ben sperare i tifosi viola. Non per la sconfitta, ma per come è arrivata: la squadra, in trasferta contro il San Gallo, ha finito con un tennistico 6-1 a sfavore.