Finalissima Eurovision Song Contest | Mengoni elegantissimo | look glam rock

(Di domenica 14 maggio 2023) Life&People.it Rispettando ampiamente i favori del pronostico la Svezia ha vinto l’2023, scrivendo una piccola pagina di storia dell’evento non sportivo più seguito a livello mondiale. La nordica Loreen è infatti diventata la prima donna a trionfare nella kermesse in due edizioni diverse. Un risultato già scritto, certificato da una vera e propria apoteosi di voti provenienti dalle giurie e da un riscontro importante del televoto. Ma nella serata Finale di sabato sono stati tanti altri i protagonisti, uno su tutti Marco, autore di una performance semplicemente impressionante che gli ha consentito di posizionarsi al quarto posto, garantendo all’Italia l’ennesimo piazzamento tra le prime sei posizioni. Andiamo ad analizzare dunque imigliori della Finale ...

L'Song Contest si apre con una vera sorpresa: Kate di Galles con un abito da principessa blu in omaggio all'Ucraina nel video che apre ladella manifestazione canora. Sulle ...Ladi domenica 14 maggio, su Canale 5, inoltre, ha segnato numeri record, sia in valori ... sull'Isola di Sant'Elena è arrivata quinta, in gara per la Norvegia c'era un'italiana: ...L'esibizione raccolta, toccante, del cantautore di Milano: primo italiano a essere invitato come ospite fuori concorso all'Song Contest 2023 Emozionato, su un palco internazionale già ...

Eurovision 2023, la finale in diretta: vince la Svezia con Loreen, quarto Marco Mengoni Corriere della Sera

Da amore a corona, da sole a mondo: ecco quali sono state le parole più usate nei testi in gara all'Eurovision e il loro significato ...Il cantante finlandese Käärijä, secondo classificato con Cha Cha Cha, posta una domanda interessata sul collega italiano: "Qualcuno sa se è single".