Finale Amici 22 | vince Wax? La lettera di Arisa commuove il web | “Tu non ci crederai ma…”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 14 maggio 2023) Oggi, domenica 14 maggio 2023, in diretta su Canale 5 andrà in onda ladi22:? Il cantante diha ottenuto un enorme successo ma, secondo i pronostici, ben poche possibilità di vittoria.22,? Ladiil web Tuttavia, a prescindere dalla vittoria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.