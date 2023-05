Fiano Romano – Ictus letale a 15 anni durante gli allenamenti

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023) Atletica, Diego Gigantea 15gli– I compagni lo hanno trovato esanime negli spogliatoi, ma la morte è avvenuta in ospedale dove era stato portato d’urgenza – “Il nostro piccolo angelo… Niente sarà più come prima… Sono le uniche poche parole che ci sentiamo di dire… Il nostro dolore è immenso e non sarà facile ricominciare senza la sua presenza“. È con questo il messaggio di cordoglio che la società di Atletica, alle porte della capitale, saluta il suo giovane atleta che è deceduto mentre si allenava. Diego Gigante, questo il nome del ragazzo, aveva solo 15. A quanto si apprende, i compagni lo hanno trovato esanime negli spogliatoi, ma la morte è avvenuta in ospedale dove era stato portato d’urgenza. Sulla vicenda ...