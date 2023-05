Festa mamma | Salvini | ' grazie per avermi voluto | amato | cresciuto'

Sul social infatti il cantante ha pubblicato una story in cui faceva gli auguri a tutte le madri in occasione delladella. Peccato che abbia sbagliato giorno... Eros Ramazzotti aveva ...Oggi è ladella, non dobbiamo dimenticare che la nostra secondaè la patria. Ricordiamocelo sempre". Il corteo dei 90mila alpini lo scorso anno è stato attraversato dalle polemiche ...Nel giorno delladelladopo laci sono gli Alpini come famiglia: non si poteva mancare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presente a Udine alla sfilata degli ...

Festa della Mamma, i messaggi sui social da Giorgia Meloni ad Amnesty. FOTO Sky Tg24

"Oggi è la festa della mamma, ma noi abbiamo sempre un'altra mamma che è la patria". Un legame, questo, che secondo il premier Giorgia Meloni è fondamentale, e senza il quale "non c'è niente che possi ...