Festa della mamma | Nicole | orfana di femminicidio cresciuta dalla zia

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 14 maggio 2023) La suaè stata uccisa con tre colpi di pistola e sul corpo sono state trovate tracce di violenza sessuale. Un. Da allora la piccola, figliavittima, Fernanda, ha trovato in un’altra figura femminile l’affetto materno che le era stato così ferocemente strappato. La CNN racconta la loro storia, una storia di alti e bassi, di ripartenza e difficoltà quotidiane, ma anche di amore smisurato per una bambina che, già piccolissima, ha perso la persona più importantesua vita ma ne ha trovata un’altra pronta a prendersi cura di lei come una madre naturale. Perché, lo ribadiamo nel giorno in cui si celebra lain gran parte del mondo, è genitore chi sceglie di esserlo., ...