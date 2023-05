Festa della mamma | amore e gratitudine negli auguri di Giorgia Meloni | “È il centro del mondo”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 14 maggio 2023) Oggi è il giorno, una data che spicca in calendario. Una giornata in cui si celebrae imprescindibile ruolo di chi regala il donovita e ci mette al. E la politica, con molti dei suoi rappresentanti che hanno affidato ai social pensieri e omaggi personali, in questo caso scevra da obblighi istituzionali e rigore diplomatico, si scrolla di dosso gli oneri di rito: e il messaggio disulla ricorrenza vola sul web. Eccolo: «Grazie per aver sempre creduto in me,. E se c’è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuoa tutte le mamme, il ...