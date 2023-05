(Di domenica 14 maggio 2023) Con il titolo salito a 49,2 miliardi di euro diventa il costruttore automobilistico più quotato in

All.: Inzaghi Sassuolo (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (64 ,), Rogerio; ... Bellanova parte timido maminuto dopo minuto: dribbla, crossa e chiude bene (7). Tressoldi non ...Bellanova 6,5 - Generoso sul binario destro,nel corso dei minuti. Suo il tiro - cross che ... Un incubo (646 - L'Inter si abbassa e lui soffre poco). Rogerio 6 - Bellanova non lo ...... Consigli 6; Toljan 6 (31'st Zortea 6), Erlic 5.5, Tressoldi 4.5 (17'st6), Rogerio 6; ...la Salernitana che aumenta i giri del pressing e l'intensità: l'Atalanta è meno precisa nella ...

Ferrari, cresce la capitalizzazione in Borsa e supera Stellantis ilGiornale.it

Con il titolo salito a 49,2 miliardi di euro diventa il costruttore automobilistico più quotato in borsa Negli scorsi giorni, il prestigioso brand italiano Ferrari è riuscito a mettere in atto il sorp ...Oggi alle 16 termineranno le gare delle bandiere estensi, a seguire ci saranno le premiazioni. L’appuntamento clou con i cavalli è il 27 maggio, per la prima volta si correrà di sabato sera . .