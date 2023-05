Ferrara si prepara al ritorno di Bruce Springsteen in Italia | zona rossa | quasi 1000 steward | e un super-commissario

(Di domenica 14 maggio 2023) Mancano pochi giorni al concerto die, in vista dell’arrivo del Boss, in città fervono itivi. Sono circa 900 gli addetti ai lavori per il concerto in programma per il 18 maggio al parco Bassani, di cui 500 sono per l’allestimento del palco. L’evento del rocker americano porterà in città oltre 50mila persone, che già hanno fatto registrare il tutto esaurito negli hotel della. «È da due anni che ci prepariamo – spiega il sindaco diAlan Fabbri oggi al Corriere -. Il concerto doveva essere nel 2021, ma il Covid ha bloccato tutto. Poi l’anno scorso c’è stata l’ufficializzazione dicome prima data del tour diin». Da quando è arrivata la conferma, in città si è avviata ...

Poi l'anno scorso c'è stata l'ufficializzazione di Ferrara come prima data del tour di Bruce in Italia". Da quando è arrivata la conferma, in città si è avviata la macchina organizzativa.

Ferrara si prepara ad accogliere Bruce Springsteen and The E Street Band, di nuovo in Italia dopo sette lunghissimi anni. L'appuntamento, cui ne seguiranno solamente altri due, è per il 18 maggio, al ...