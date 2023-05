Feldi Eboli | il derby play-off è tuo | Sandro Abate sconfitto ai rigori in gara 1

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Un equilibratissimodi1 termina con la lotteria dei calci di rigore. Un inizio al cardiopalma per ioff dellache, dopo l’1-1 maturato dopo i tempi regolamentari e supplementari, vince 4-5 la battaglia dal dischetto grazie all’errore decisivo del capitano dellaAvellino. Larecupera il suo miglior marcatore stagionale, Luizinho, che parte dalla panchina. I primi minuti di gioco si sviluppano su ritmi molto alti ma nessuna delle due squadre riesce davvero a rendersi pericolosa. Lasi accende all’improvviso tra il minuto 7 e 7.30, lasso di tempo nel quale c’è un rapido botta e risposta tra le due squadre. Prima è Nicolodi a ...

