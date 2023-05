Federica Pellegrini | l’altra faccia della medaglia

(Di domenica 14 maggio 2023) No, Pechino Express non c'entra. Il 16 maggio esce l'autobiografiacampionessa, Oro, e non si parla solo di gare incredibili: dalla bulimia agli attacchi di panico, dagli errori agli amori, dalla maternità all'unica canna, dai lutti al sessismo subito, la campionessa si racconta senza filtri

Articoli più letti Matteo Giunta: "Da Pechino Express consiamo usciti più uniti di prima" di Mario Manca Eurovision Song Contest 2023, Kate di Galles con l'abito blu che rende ...Inoltre, saranno ospiti della trasmissione: Adriano Galliani, storico Ad del Milan,, Blanco. E ancora il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; Chiara Amirante, ...Ospiti di stasera anche: Adriano Galliani , storico Ad del Milan,, reduce dalla sua avventura a Pechino Express 2023 e Blanco . E ancora il Segretario Generale della CGIL ...

Matteo Giunta: "Con Federica Pellegrini siamo tornati da Pechino Express più uniti di prima" La Gazzetta dello Sport

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...