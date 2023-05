FAZIO VIA DALLA RAI DESTRA STAPPA | OPPOSIZIONI IN RIVOLTA | “LEGIONI DI IMBECILLI”

(Di domenica 14 maggio 2023) Fabiolascia la Rai dopo quasi 40 anni e trasmigra su Warner Bros. Discovery. Con lui anche “Lucianina” Littizzetto. E se la notizia sembrava oramai scontata dopo il nuovo corso che sarà impresso alla tv pubblica dal governo Meloni emaggioranza di centro, l’addio del conduttore di ‘Che tempo che fa’ scatena comunque un nuovo scontro politico. Ad accendere il dibattito ci pensa subito il vicepremier Matteo Salvini. “Ciao Belli”, con tanto di emoticon della manina che saluta, scrive il segretario della Lega su Twitter a commento dell’uscita del duo-Littizzetto. Immediata la replica del Partito democratico. “La vertiginosa sensazione di avere un vice-Premier e Ministro che si comporta come un bimbo di 6 anni. Già che ci siamo, Ministro, perché il Ponte sullo stretto non propone di farlo con i ...

Pochi giorni prima il capo leghista aveva bacchettatoper lo stipendio: "Fabioguadagna in un mese quanto il ministro dell'Interno guadagna forse in un anno - scriveva sempresocial - ...Tutta la vita unvai! Più, più vai! ", ironizza Baglioni. Parlando di flirt, a Domenica In ...che nel corso dell'intervista doveva intervenire tramite collegamento video anche Fabioil ...11 tenta la rasoiata che Leto lascia scorrere sul fondo Ore 18:04al secondo tempo di Genoa - ... la sua soluzione termina sul fondo 6 Si fa vedere l'Atalanta con il tiro di Damiano murato da...

Fazio lascia la Rai, via al valzer dei conduttori: da Insinna ad Amadeus, ecco chi rischia e chi entra. Dentro ilmessaggero.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Fabio Fazio dice addio alla Rai che non gli ha rinnovato il contratto. Warner Bros Discovery ne ha annunciato l’arrivo in vista della prossima stagione televisiva. Fazio, uno dei volti più popolari de ...