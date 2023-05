... perdere l'ennesima occasione per stare zitto dimostrandosi per quello che è.' Così in una nota il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. 'L'...... perdere l'ennesima occasione per stare zitto dimostrandosi per quello che è.' Così in una nota il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. 'L'...

Fazio, Bonelli: “Sulla Rai Salvini conferma l’epurazione che stanno facendo” Globalist.it