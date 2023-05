Fazio | addio alla Rai | “Andiamo avanti tranquilli” | standing ovation del pubblico Salvini ironizza | “Belli ciao” Il Pd | “L’addio è un danno”

L'didalla Rai è solo uno dei tanti che caratterizzeranno nelle prossime settimane la tv di Stato, assurdamente definita pubblica, che la vedrà protagonista dello spoil system messo in ...Inutile però discutere di televisione con i progressisti, in questo momento affranti per l'dial servizio pubblico. Inutile far presente loro che, per ritrovare l'amato conduttore, ...Come poteva non entrare a gamba tesa nella polemica anche Luca Bizzarri . Il comico si è accodato al Pd e ha insultato Matteo Salvini . Il motivo L'esultanza per l'di Fabioe Luciana Littizzetto alla Rai. 'Il passaggio dia Discovery - cinguetta su Twitter - 'accende' una rete in più nella generalista. È uno svantaggio per le altre reti (...

Fabio Fazio addio alla Rai, è ufficiale: dal prossimo autunno a Discovery, via anche Luciana Littizzetto Open

Fazio trasformato dalla sinistra in un martire del piccolo schermo. L'ex leader del Pd si strugge per il suo addio alla Rai e accusa il governo: "Fa un danno alla tv, alla cultura e all'Italia" ...Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery con un accordo quadriennale. Ad ufficializzarlo è una nota della società che annuncia che il conduttore sarà protagonista sul canale Nove dov ...