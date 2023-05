Fazio | addio alla Rai | “Andiamo avanti tranquilli | non tutti sono adatti per tutte le narrazioni” | standing ovation del pubblico Salvini ironizza | “Belli ciao” Il Pd | “L’addio è un danno”

di Fabioalla Rai. Il conduttore di Che Tempo Che Fa lascia Viale Mazzini in direzione Discovery. Nessun commento, solo la nota ufficiale di Alessandro Araimo , GM Italy & Iberia di Warner ...Fabiolascia la Rai e passa in Warner Bros. Discovery Il suoalla Rai ha subito scatenato un acceso dibattito politico. A far rumore è stato soprattutto il 'saluto' ae Littizzetto ...Fabiodicealla Rai . Il conduttore, volto noto della trasmissione 'Che tempo che fa' abbandona il servizio pubblico per stringere un accordo quadriennale con Warner Bros. Discovery . La ...

Salvini esulta per l’addio di Fazio alla Rai: “Belli ciao” Il Fatto Quotidiano

MILANO - Warner Bros. Discovery annuncia un clamoroso arrivo per la prossima stagione televisiva: Fabio Fazio, uno dei volti più popolari della televisione italiana, sarà protagonista sul canale Nove.Fazio trasformato dalla sinistra in un martire del piccolo schermo. L'ex leader del Pd si strugge per il suo addio alla Rai e accusa il governo: "Fa un danno alla tv, alla cultura e all'Italia" ...