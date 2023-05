Fase Nazionale Campionato Juniores | la prima giornata Il testo da leggere per la campagna contro l’omofobia #ilpallonecontrolomofobia

(Di domenica 14 maggio 2023) Sabato 13 maggio le formazioni dellavincenti scenderanno in campo per ladelladel. Calcio d’inizio alle ore 15.30, di seguito il programma gare e le designazioni arbitrali: Girone 1: Women Lecce-Junior Sport Lab (Valentini di Brindisi)Girone 3: Torino-Livorno (Spinelli di Cuneo)Girone 4: Bologna-Vicenza (Rosania di Finale Emilia) La LegaDilettanti ha aderito alla, che culminerà con ladedicata, il prossimo 17 maggio. A tale proposito, si rimette di seguito ildi un messaggio da trasmettere con l’ausilio di uno speaker o di un impianto audio, ove possibile, in occasione di ...

Le società vincitrici avranno accesso allaPlay Off. In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, avrà accesso allaPlay Offla società meglio classificata al ......ulteriormente le preoccupazioni delle autorità statunitensi riguardo alla sicurezzasull'...l'azienda abbia usato account bot per incrementare le metriche di coinvolgimento dell'app nella...Fino ad oggi, l'hub più grande tra i 27 aperti da Ionity su tutto il territorioera ... Altre stazioni indi costruzione sono quelle di Civitanova Marche, che ospiterà 6 punti di ricarica,...

Playoff di Serie C, ci si gioca l'acceso alla fase Nazionale: il programma e cosa succede dopo TG Biancoscudato

Il XIII simposio internazionale che si è concluso a Cagliari sabato è stato l'occasione per presentare la proposta di Sos Enattos ...Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la società meglio classificata al ...