Famiglia da record a Treviso | nato il tredicesimo figlio

(Di domenica 14 maggio 2023) In un momento in cui si parla di denatalità e di come incentivare le famiglie italiane a concepire nuovi nati, ecco arrivare una bella storia da. Un vero e proprio, o quasi. E' quello...

Famiglia record a Mansuè, è nato il tredicesimo figlio dei Bizu ilgazzettino.it

Una vera famiglia da record, quella di Oana e Onisim, coppia originaria della Romania che, lo scorso anno ha ottenuto la cittadinanza dopo 21 anni in Italia. Giovedì hanno dato il benvenuto al piccolo ...In un momento in cui si parla di denatalità e di come incentivare le famiglie italiane a concepire nuovi nati, ecco arrivare una bella storia da Treviso . Un ...