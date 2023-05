Fai questo ogni giorno quando sei a lavoro | i benefici sono incredibili

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 14 maggio 2023) Mai sentito parlare di pausa attiva? Si tratta di un esercizio non faticoso da condurreal. Ma è utile anche a scuola per i più piccoli. Ilpuò essere una routine logorante. Vivere sotto stress, in continua tensione, può far parecchio male alla salute, sia a livello fisico che mentale. Il più delle volte ne risente lo stesso: la stanchezza e la noia penalizzano la performance. Ecco perché è importantissimo imparare a sfruttare alcune strategie per ritrovare la concentrazione, allentare lo stress e rifiatare. Un esercizio da fareal– ilovetrading.itL’esercizio della pausa attiva richiede poco tempo e può essere fatto dovunque e da chiunque. Anzi, sarebbe giusto che alo a ...