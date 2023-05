Fabio Fazio sul suo addio alla Rai | «Mi sono reso conto che non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni»

(Di domenica 14 maggio 2023)- Che Tempo Che Fa Sul clamorosoRai di, che dal prossimo autunno – per quattro anni – sarà sul Nove, parla per la prima volta il diretto interessato: “Il mio lavoro continuerà altrove. Nonperle, me ne“ ha affermato il conduttore questa sera nel consueto collegamento domenicale con il Tg3 per le anticipazioni della puntata di Che Tempo Che Fa. E’ direttamente la conduttrice del telegiornale a “stuzzicarlo” su quella che è di fatto la notizia televisiva del giorno (“sarà una delle tue ultime ...

è uno dei conduttori più popolari e conosciuti della TV italiana, con il suo programma Che tempo che fa tra i più guardati nella storia ...Tutta una vita in Rai, dall'esordio come imitatore, all'apparizione a Pronto Raffaella poi Loretta Goggi in quiz :, dopo 40 anni di carriera, passa a Discovery . Sono tanti i programmi che ha ideato e condotto. L'ultimo evento che l'ha visto protagonista, al di fuori di Che tempo che fa , l'..."Andiamo avanti tranquilli...".apre così la puntata di Che tempo che fa su Raitre. Il conduttore, come è stato ufficializzato oggi, lascia la Rai dopo 40 anni per passare a Discovery, con cui ha siglato un accordo di 4 ...

Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery Agenzia ANSA

Fabio Fazio dice addio alla Rai. Il conduttore, volto noto della trasmissione 'Che tempo che fa' abbandona il servizio pubblico per stringere un accordo... Il sito di SuperGuidaTV è un punto ...Matilde, emiliana, laureata in Legge e, soprattutto, scrittrice di bast seller con lo psudonimo di Erin Doom. Eccola in un completo celeste pastello di fronte a Fabio Fazio a ...