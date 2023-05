Fabio Fazio saluta la Rai | “Non tutti sono adatti per tutte le narrazioni”

(Di domenica 14 maggio 2023) “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde noni protagonistiperle”. Cosìoggi ha commentato il suo addio alla Rai. “Me nereso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello, che ho sempre fatto in questi 40 anni”, ha aggiunto il conduttore di “Che tempo che fa”, nel giorno dell’ufficializzazione del suo passaggio a Discovery. Assieme a lui, traslocherà su Nove anche la sua squadra, a iniziare da Luciana LIttizzetto. “Non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti dile persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, ne conserverò solo un ricordo meraviglioso”, ha sottolineato al Tg3, mentre annunciava gli ...

Tutta una vita in Rai, dall'esordio come imitatore, all'apparizione a Pronto Raffaella poi Loretta Goggi in quiz :, dopo 40 anni di carriera, passa a Discovery . Sono tanti i programmi che ha ideato e condotto.

"Non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni". Più veloce di Speedy Gonzales, Fabio Fazio ha già fatto partire le frecciatine. A poche ore dall'annuncio del suo addio alla Rai, il ...Sul clamoroso addio alla Rai di Fabio Fazio, che dal prossimo autunno – per quattro anni – sarà sul Nove, parla per la prima volta il diretto interessato: ha affermato il conduttore questa sera nel co ...