Fabio Fazio lascia la Rai insieme a Luciana Littizzetto | a Discovery per 4 anni Sarà sul Nove in autunno Salvini | «Belli ciao»

ROMA. L'addio alla Rai di, che ufficializza il passaggio a Discovery , scatena le reazioni politiche. "Belli ciao" twitta Salvini postando la notizia. "L'uscita didalla Rai è un danno all'azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il paese. Negli anni tante belle pagine di servizio pubblico, fra tutte il ...e Luciana Littizzetto lasciano la Rai . Il conduttore e la comica passano per quattro anni a Discovery e debutteranno la prossima stagione con un programma sul canale Nove. Una notizia che ...Nel giugno del 2020 in un'intervista a Il Fatto Quotidiano ,aveva rendicontato 123 attacchi subiti da Matteo Salvini soltanto nel corso della stagione televisiva 2018 - 2019. Al pallottoliere complessivo può essere aggiunto l'ultimo atto. Il ...

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai. Il conduttore e la comica passano per quattro anni a Discovery e debutteranno la prossima stagione con un programma sul canale Nove.Il conduttore ha stipulato con Warner Bros. Discovery un accordo quadriennale: a confermare i gossip dell'ultimo periodo una nota della società ...